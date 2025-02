Lavori alle strade, modifiche alla viabilità

A partire da lunedì, inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria su alcune strade di Porto Recanati, situate tra Scossicci e il centro cittadino. Lo rende noto il sindaco Andrea Michelini (nella foto) tramite un comunicato. "Il primo intervento riguarderà la carreggiata in direzione sud di via Cristoforo Colombo, dove verrà rifatto l’asfalto e sarà sostituita la staccionata – dice il primo cittadino portorecanatese –. Nei giorni successivi, gli operai saranno al lavoro anche in via Pacinotti e sulla rampa in uscita della strada statale 16 che immette in via Salvo D’Acquisto. Questo intervento fa parte del progetto di manutenzione straordinaria e rifacimento piani viabili, che è stato approvato dalla giunta nel dicembre del 2024. L’investimento complessivo è di 200mila euro. La progettazione è stata affidata al geometra Longo – aggiunge il sindaco Michelini –, mentre il coordinamento dei lavori è sotto la responsabilità del dirigente del VII Settore, l’architetto Donatella Paciarotti. Durante l’intervento, potrebbero verificarsi alcune modifiche temporanee alla circolazione, come restringimenti di carreggiata o deviazioni. Per questo motivo, invitiamo tutti i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire le indicazioni degli operatori presenti sul posto".