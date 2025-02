Lavori alle terme e diga Le Grazie. In Consiglio il anche campus

Lo stato dell’arte dei lavori alle Terme Santa Lucia e della progettazione per la diga Le Grazie, gli interventi straordinari alla casa di riposo, la revoca del mandato agli assessori e il campus delle scuole superiori saranno alcuni temi affrontati nelle interrogazioni al Consiglio di domani a Tolentino. La consigliera di minoranza Silvia Luconi (Fd’I) chiederà al sindaco Mauro Sclavi "il cronoprogramma preciso degli interventi" alle Terme Santa Lucia; se si intende posticipare l’apertura della stagione termale e in quale data e se, durante i lavori, vengono trasferite le cure termali in altro luogo. Se sì, dove? Questa interrogazione, così come quella della diga, è sottoscritta anche dai colleghi di Fd’I Silvia Tatò e Francesco Colosi e da Monia Prioretti di Tolentino nel Cuore. Luconi interrogherà poi l’amministrazione sul ponte del lago delle Grazie. "La società per la progettazione dell’opera è stata incaricata a gennaio? A quanto ammonta l’importo per il rifacimento? Sono stati reperiti i fondi necessari – chiede – Qual è il cronoprogramma che Comune e Assm hanno intenzione di mettere in campo?". A giugno chiuderà il transito veicolare sul ponte Le Grazie. Luconi chiede di sapere anche per quanto tempo sarà chiuso. La consigliera Silvia Tatò invece vuole chiarimenti sulla casa di riposo. "La dotazione organica degli infermieri e degli operatori, pur essendo in regola con quanto previsto dalla legge, risulta risicata – spiega nell’interrogazione -; inoltre ultimamente un infermiere a tempo indeterminato si è dimesso. Gira voce che, per ovviare a questa criticità, la struttura stia valutando di affidare ad una cooperativa alcune attività infermieristiche o di eliminare il servizio assistenziale infermieristico notturno sostituendolo con quello degli oss". Tatò chiederà lumi su questo, sui 500mila euro di lavori, e su come l’Asp ha intenzione di organizzarsi per la sistemazione degli ospiti durante i lavori stessi". Il consigliere del gruppo misto Federico Pieroni interrogherà il sindaco sul campus delle superiori e sulla revoca del mandato ai tre assessori .

l. g.