Lavori all’ex villa Baroni, chiude anche via Mameli

Dopo la galleria e via dei Velini, a Macerata chiude un’altra strada per lavori. Da oggi a giovedì sarà off-limits il tratto più alto di via Mameli, dal Convitto alla rotatoria di via Manzoni. Potranno passare solo i residenti o le persone dirette in via Pellico, via Ferrucci e alla palestra. Gli altri troveranno la strada sbarrata a causa dei lavori in corso all’ex villa Baroni, ora di proprietà dell’imprenditore calzaturiero Giuseppe Santoni, che prevedono la realizzazione di un marciapiede, oltre a un gruppo di villette a schiera. La chiusura si è resa necessaria per consentire la demolizione del muro di cinta della villa, in vista della realizzazione del marciapiede.