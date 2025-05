Lavori all’Helvia Recina. Impianto rinnovato per il debutto in serie D

"Questi mesi saranno sfruttati per rifare la pista di atletica e sistemare i nuovi spogliatoi". L’assessore Andrea Marchiori fa il punto sui lavori che stanno interessando l’Helvia Recina - Pino Brizi a cui la scorsa estate è stato rifatto il manto. "Intanto - aggiunge - è stata effettuata la palificata nel semicerchio tra tribuna e gradinata per risolvere il cedimento della pista. In quella zona sono stati piantati 54 pali disposti su 18 file e poi realizzato il massetto in cemento armato dove sarà poi messa la pista. Così quel tratto è in totale sicurezza e non avrà quei cedimenti del passato. È stata completata la nuova recinzione e per settembre l’impianto sarà pronto per l’attività agonistica di calcio e atletica". Si lavorerà anche nella tribuna. "Sono iniziati gli interventi, si avrà un nuovo controsoffitto visibile e sarà effettuata una nuova impermeabilizzazione esterna. Poi il corridoio sarà oggetto di un restying che avrà un’altra pavimentazione e illuminazione. Saranno realizzati per i disabili dei bagni in piano abbattendo le barriere architettoniche e saranno rifatti gli attuali".

All’esterno della tribuna sarà coperto il pistino. "Riprendiamo quello attuale che sarà sistemato e coperto perché possa essere impiegato anche d’inverno". Questi lavori hanno una scadenza da rispettare. "Devono essere completate entro la primavera 2026 essendo fondi del Pnrr, però ritengo che per quest’estate l’impianto potrà essere utilizzato in sicurezza da calcio e atletica e nel frattempo si apporteranno le rifiniture". In estate la Maceratese inizierà la preparazione per affrontare il campionato di serie D.

"Ritengo che i giocatori potranno lavorare all’Helvia Recina perché sono stati fatti quei lavori che non ammettono presenza di persone, mi riferisco ai movimenti di mezzi che ci sono stati per effettuare la palificata e il massetto. Una volta terminata la pista, i cui lavori inizieranno a breve, l’impianto potrà essere utilizzato dall’atletica". La Maceratese potrà giocare in D su un campo rinnovato. "È stato importante pensare a questo intervento, cercare il finanziamento e averlo ottenuto per un impianto che ora sarà impiegato in un campionato nazionale e che aveva mostrato i segni del tempo e che stava andando verso l’inagibilità, già lo era per l’atletica. Del resto basta guardarsi attorno per accorgersi di quanto stadi soffrono per la mancata manutenzione fatta nel tempo". Macerata ha ottenuto un finanziamento di quasi 4 milioni e 800mila euro per rimettere a nuovo la struttura. "Pochi Comuni sono riusciti a ottenere il finanziamento che non era riservato solo ai capoluoghi, siamo stati bravi e lungimiranti nel 2021 a presentare un progetto non solo finalizzato alla ristrutturazione ma a renderlo accessibile ai disabili per l’attività agonistica e per spettatori. Alla fine Macerata disporrà di uno stadio più importante della provincia per 4.229 posti".