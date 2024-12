Lavori all’impianto sportivo di via Tacito

La Giunta ha approvato il progetto per la riqualificazione dell’impianto sportivo di via Tacito, all’interno della scuola primaria San Marone e utilizzato come palestra. Il fabbricato ha una struttura portante a 5 campate in legno lamellare adibita a campo polivalente, una copertura in telo in pvc e un edificio adiacente ad uso spogliatoi. Dopo i sopralluoghi effettuati dal personale tecnico dsono emerse diverse criticità dovute allo stato di conservazione e condizioni generali dell’immobile. La struttura è stata realizzata infatti agli inizi degli anni ’90 e, seppur nel suo complesso funzionale ed efficiente, manifesta visibili segni di usura principalmente sul telo di copertura in pvc che necessita l’integrale sostituzione. Inoltre, la pavimentazione di gioco presenta alcuni punti con rigonfiamenti e distacchi ed esternamente sono necessarie opere murarie per migliorare la regimentazione delle acque. Sulla stessa copertura, nel corso degli anni, sono stati eseguiti alcuni interventi di riparazione al fine di garantirne l’uso. La Giunta ha quindi deciso di dare il via ad un intervento di manutenzione straordinaria. "È interesse dell’amministrazione mantenere efficienti gli impianti presenti sul territorio – spiega l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai – e ove necessario effettuare interventi per il miglioramento delle tante strutture volte a sviluppare e promuovere l’aggregazione sociale ed attività sportive, anche di carattere agonistico. Nel caso della tensostruttura della scuola di san Marone, l’obiettivo è garantire lo svolgimento in sicurezza e il comfort delle attività dei ragazzi che frequentano la palestra". L’importo complessivo dei lavori è di 180mila euro.