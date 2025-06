Lavori anche a palazzo Ugolini e al Polo Bertelli

Sono otto in totale i siti dell’ateneo di Macerata interessati da lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico. Oltre a Villa Lauri, Cus ed ex Bankitalia, sono in corso interventi anche a palazzo Ugolini, in corso Cavour: qui si prevede la riparazione dei danni del sisma 2016, il miglioramento sismico, la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza antincendio. L’edificio sarà sede della biblioteca unificata del Dipartimento di Studi umanistici con oltre 350mila volumi e sale lettura. I locali al piano terra ospiteranno anche un bar interno. L’importo complessivo è di 10 milioni di euro con fine lavori prevista a marzo 2027. Miglioramenti sismici anche per il palazzo di via Crescimbeni 20, con riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico. L’opera, da 4 milioni, sarà completata per marzo 2026. Riqualificazione strutturale e architettonica per palazzo Ciccolini, dove verrà realizzato un nuovo archivio documentale di ateneo, mentre il lastrico sarà trasformato in cortile dedicato a eventi all’aperto. I lavori, per 2,3 milioni, termineranno entro agosto 2026. In corso, infine, l’ampliamento del Polo Bertelli a Vallebona, con una struttura a due piani che si affiancherà all’edificio esistente. Al primo piano saranno realizzate cinque aule per un totale di 410 posti a sedere, mentre al piano terra sarà inserito un librario connesso con la biblioteca del polo. L’importo complessivo dei lavori è di 5,2 milioni di euro, con fine prevista per giugno 2026.

m. d. m.