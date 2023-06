Lavori, chiude il ponte sulla diga

Da questa mattina alle 20 di domani chiude al traffico veicolare e pedonale il ponte sopra la diga del Lago delle Grazie, a Tolentino, in via Piersanti Mattarella. Questo per consentire in sicurezza l’installazione nel vano diga di panconi (travi metalliche) con imbracatura e gru. Pertanto con un’ordinanza è vietata la circolazione fino al completamento dei lavori. La ditta esecutrice dell’intervento è incaricata di apporre tutta la segnaletica stradale di preavviso e di cantiere. Periodicamente, sull’impalcato stradale sopra la diga, si effettuano opere di manutenzione. Invece al parcheggio del Foro Boario, per garantire lo svolgimento della manifestazione di quartiere "Park Food", dalle 9 di oggi alle 24 di martedì 13 giugno è vietata la sosta. Ed è prevista la rimozione forzata dei veicoli con esclusione di quelli necessari allo svolgimento della festa.