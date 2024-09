Lavori completati alla media. Parte l’intervento a Sambucheto

Terminati i lavori alla scuola media, partono gli interventi di completamento al plesso di Sambucheto. Si sono da poco conclusi i lavori interni per la messa in sicurezza statica delle medie dell’istituto Cingolani, nel vicolo delle Scuole. Si avviano a conclusione, inoltre, i lavori esterni sul solaio di copertura, che proseguiranno nei prossimi giorni. La spesa ammonta a circa un milione e 50mila euro. I lavori sono stati svolti in due stralci: il primo iniziato durante le vacanze di Natale e terminato i primi di agosto, il secondo iniziato e terminato durante la pausa estiva. I lavori erano fondamentali in vista del miglioramento sismico, per il quale l’amministrazione cercherà di intercettare le risorse, considerato che per lo studio di fattibilità servono tra i tre e i quattro milioni. "L’amministrazione – sottolineano il sindaco Leonardo Catena e l’assessore ai lavori pubblici Paolo Carnevali – ha dato priorità alla sicurezza degli edifici pubblici e in particolare alle scuole. A giorni inizieranno i lavori a Sambucheto, slittati per i ritardi di erogazione delle somme da parte dell’istituto di credito".