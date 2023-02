Lavori completati in tempi record Via D’Annunzio riapre dopo 25 giorni

di Giuliano Forani

Dopo 25 giorni di chiusura, riapre finalmente al traffico via D’Annunzio, importante arteria di collegamento tra il capoluogo, la città alta e l’entroterra. Le sbarre del divieto sono state rimosse ieri pomeriggio poco prima delle 15. La chiusura si è resa necessaria per la effettuazione dei lavori di messa in sicurezza del tratto stradale sottostante al cavalcavia dell’A14, finalizzati all’abbassamento di 27 centimetri della livelletta stradale, per portare a cinque metri di altezza lo spazio che separa la carreggiata dalla travata del viadotto. Ragioni di sicurezza, quindi, e rispetto delle norme che oggi prevedono un’altezza minima di 5 metri fra la travata stessa e la sede di scorrimento. Nel caso specifico, prima dell’intervento, l’altezza misurava poco più di 4,8 metri, oggi è stata portata a 5,05. Il cantiere è stato aperto l’8 gennaio ed è stato chiuso ieri pomeriggio, dopo la rituale verifica dai tecnici della Provincia e del Comune unitamente alle direzione dei lavori della ditta Amplia Infrastructure di Roma e della Tecnè Autostrade. Hanno sottoscritto la verifica gli ingegneri Pasquale Petruzzelli (Tecnè) e Gennaro Di Lorenzo (Amplia Infrastructure), la geometra Maria Beatrice Amici Abbati e Marta Menconi (per la Provincia), e il geometra Antonio Frapiccini per il Comune. Polverizzato il cronoprogramma, che fissava in quaranta giorni i tempi di esecuzione dell’opera, che invece è stata consegnata dopo appena 25 giorni, a dispetto della pioggia che ha rallentato i lavori. Una decina gli operai impegnati nell’intervento, che hanno lavorato nei giorni feriali e parzialmente anche di festa. Per la cronaca, dopo la rimozione delle barriere, la prima a transitare è stata un’autoambulanza del 118 con l’automedica. La chiusura di via D’Annunzio ha provocato disagi notevoli alla viabilità cittadina, soprattutto agli automezzi pubblici, per i quali il comando della polizia municipale aveva indicato il tragitto alternativo. E’ il "dazio" che la città ha dovuto pagare nel nome della sicurezza. Interessato all’abbassamento del livello della carreggiata, un tratto stradale di 170 metri.