"Lavori completati per maggio"

Il sindaco di Ripe San Ginesio Paolo Teodori risponde alla segnalazione della residente che aveva chiesto chiarimenti in merito alla chiusura da una ventina di giorni della "scorciatoia" sulla provinciale. "Ci sono dei lavori in corso per allargare la sede stradale, con il rifacimento del guardrail come barriera di contenimento laterale in corrispondenza delle scarpate, e la successiva riasfaltatura. Se anche un giorno gli operai non dovessero lavorare a causa del maltempo, ovviamente non possiamo riaprire la strada: è comunque un cantiere, con tanto di materiale. L’intervento, che è stato preceduto dal taglio di alcune piante, dovrebbe essere completato per maggio. L’obiettivo è rendere la scorciatoia, una strada comunale, meno pericolosa per gli automobilisti aumentando quindi il livello di sicurezza con l’ampliamento".