Lavori con lo sprint al Santuario di Macereto. Riapertura tra un anno

Procedono i lavori di riparazione e miglioramento sismico del santuario della Madonna di Macereto, a Visso. Le scosse del 2016 avevano provocato importanti danni all’edificio, compresa la cappella interna. Gli interventi, iniziati lo scorso febbraio, prevedono la riparazione e il consolidamento delle murature e dei quattro grandi pilastri, delle volte laterali e dell’ampia volta a padiglione centrale, oltre ai cornicioni finemente decorati. Ci saranno anche il rimontaggio e l’integrazione della lanterna della volta e della vela campanaria, crollate nel 2016. L’impegno del team della direzione lavori (Archliving e l’architetto Bruno Gori, che si sono occupati anche della progettazione) e dell’impresa esecutrice Sacaim ha velocizzato i tempi di consolidamento strutturale e restauro della cappella interna, al fine di celebrare la Madonna di Macereto nella sua festività, il 16 agosto, e consentire alla statua di far ritorno nell’altare della cappella dopo la processione rituale. A scattare le foto della giornata è stato l’architetto Giuseppe Mastrangelo. Per un giorno quindi, eccezionalmente, la cappella è stata riaperta. Ora proseguono i lavori. I tempi per la conclusione complessiva potrebbero essere anticipati all’estate 2026, anche se da cronoprogramma si prevedono due anni di lavori.