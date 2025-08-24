Procedono i lavori di riparazione e miglioramento sismico del santuario della Madonna di Macereto, a Visso. Le scosse del 2016 avevano provocato importanti danni all’edificio, compresa la cappella interna. Gli interventi, iniziati lo scorso febbraio, prevedono la riparazione e il consolidamento delle murature e dei quattro grandi pilastri, delle volte laterali e dell’ampia volta a padiglione centrale, oltre ai cornicioni finemente decorati. Ci saranno anche il rimontaggio e l’integrazione della lanterna della volta e della vela campanaria, crollate nel 2016. L’impegno del team della direzione lavori (Archliving e l’architetto Bruno Gori, che si sono occupati anche della progettazione) e dell’impresa esecutrice Sacaim ha velocizzato i tempi di consolidamento strutturale e restauro della cappella interna, al fine di celebrare la Madonna di Macereto nella sua festività, il 16 agosto, e consentire alla statua di far ritorno nell’altare della cappella dopo la processione rituale. A scattare le foto della giornata è stato l’architetto Giuseppe Mastrangelo. Per un giorno quindi, eccezionalmente, la cappella è stata riaperta. Ora proseguono i lavori. I tempi per la conclusione complessiva potrebbero essere anticipati all’estate 2026, anche se da cronoprogramma si prevedono due anni di lavori.
Lavori con lo sprint al Santuario di Macereto. Riapertura tra un anno