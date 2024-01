Lavori dell’ospedale appaltati:: "Potenziamo la sanità locale"

È stata accolta con soddisfazione, a Tolentino, la notizia dell’aggiudicazione dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’ospedale di comunità "Santissimo Salvatore". Come noto, realizzerà l’opera la ditta Edil.Co. srl di Matera. "Ringraziamo la Regione – ha detto il sindaco Mauro Sclavi – e gli assessori Francesco Baldelli e Filippo Saltamartini per il loro impegno. E’ da molto che il territorio aspetta questa nuova costruzione. Auspichiamo che porti con sé la capacità che tutti ci aspettiamo, cioè il potenziamento dei servizi sanitari e assistenziali di base, così da soddisfare le aspettative dei pazienti non urgenti, come ad esempio il punto di primo intervento, il 118 e la diagnostica". Il sindaco Sclavi pensa anche al "difficile momento" dei lavori: "Occorrerà avere uno stretto rapporto di collaborazione fra tutti gli attori coinvolti nel progetto (Ast, Regione, Comune e impresa); inoltre, bisognerà prevedere un dialogo con i medici di famiglia del territorio che, auspico, possano essere inseriti all’interno della struttura". Il nuovo ospedale avrà nel seminterrato il servizio mortuario, i locali tecnici e un’autorimessa per i mezzi di servizio; al piano terra 16 postazioni tecniche di dialisi, il centro prelievi, la diagnostica per immagini e il punto di primo intervento; al primo piano il poliambulatorio, con la riabilitazione, un ambulatorio chirurgico a bassa complessità e 40 posti letto di cure intermedie. Inoltre nella struttura troverà spazio il Consultorio per servizi e prestazioni a tutela della salute della donna.

m. g.