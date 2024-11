Lavori di manutenzione, lunedì stop all’acqua. Ecco le zone interessate

Lunedì dalle 8 verrà sospesa l’erogazione dell’acqua nella zona di via dei Velini per lavori di manutenzione. L’Apm fa sapere che sarà ripristinata entro le 20 e che sono interessate le vie Due Fonti, Panfilo, Vittime delle Foibe, Valenti, Vinciguerra, Fontezucca, Palmieri, borgo Compagnoni, Montanello, contrade Acquesalate, Helvia Recina, Furiasse, Madonna del Monte, Santo Stefano, Cimarella, via De Nicola. L’utenza può approvvigionarsi alle fontane pubbliche di viale Indipendenza, viale Martiri della Libertà, parcheggio vigili del fuoco. Vicino alla scuola di Via Panfilo ci sarà un’autobotte.