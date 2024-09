Lavori di manutenzione per la strada di Piane di Chienti

Mentre sono in corso i lavori di asfaltatura in viale Vittorio Veneto, nei primi giorni di settembre partiranno anche quelli in contrada Piane di Chienti. L’intervento, per 195mila euro, riguarda due tratti: il primo sulla strada della Chiusa, dal passaggio a livello della linea ferroviaria all’incrocio con la strada del Vallato (428 metri), mentre per quanto riguarda la strada del Vallato l’intervento avrà inizio dall’ex provinciale 485 Maceratese e terminerà con l’intersezione di via Ansaldo (818 metri). "L’amministrazione ha a cuore anche la sistemzione delle strade periferiche – ha commentato l’assessore Ermanno Carassai –. Con questo intervento, infatti, ripristiniamo l’asfalto in una via che collega la zona industriale con la viabilità principale. Riqualificazione che parte dopo aver atteso la fine dei lavori di Atac per la sistemazione della rete del gas, e di Tim per la fibra". I lavori saranno realizzati dalla Cori di Loreto che ha offerto un ribasso del 9,10 pr cento e consisteranno nella fresatura della pavimentazione, pulizia delle cunette, sistemazione dei pozzetti e realizzazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Termineranno entro 45 giorni dalla consegna dei lavori.