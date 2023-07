Lavori di Manutenzione, Via Santa Lucia Chiusa a Belforte del Chienti

Domani a Belforte del Chienti iniziano i lavori di rifacimento di via Santa Lucia (strada Camilluccia), che comporteranno la chiusura di tale strada per alcune settimane. "In virtù di ciò, e considerando la necessità di garantire la sicurezza del cantiere per i lavori di manutenzione del ponte in località Borgo Santa Maria oltre che ottenere una netta diminuzione dei tempi di lavoro – spiega l’amministrazione comunale annunciando la modifica viabilità – tale ponte resterà chiuso fino al termine dei lavori (secondo il cronoprogramma, a fine agosto)". E a partire da ieri è stato istituito il doppio senso di marcia per le auto in via dell’Arme.