Lavori di potatura, incontro per chiarire le modalità di esecuzione

Mercoledì pomeriggio, nell’auditorium Medi di Porto Recanati, si è tenuto un incontro richiesto dagli abitanti del quartiere Europa per chiarire come la ditta (incaricata dal Comune) procederà per i lavori di potatura degli alberi. Erano presenti il sindaco Andrea Michelini, gli assessori e i consiglieri di maggioranza. "Tale incontro, dai toni cordiali e costruttivi, si è reso necessario perché gli abitanti hanno lamentato che la prassi utilizzata nell’eseguire l’intervento non sia stata, a loro dire, pienamente corretta – scrive in una nota il Comune –. L’amministrazione ha spiegato che in fase di aggiudicazione dell’appalto era prevista la consulenza di un dottore forestale, anch’egli presente all’assemblea pubblica. Questa consulenza aveva l’obiettivo di condurre le operazioni sotto la sapiente guida di un esperto. Durante l’incontro, il professionista ha fornito le sue motivazioni relative al modo in cui l’operazione era stata eseguita. Tra il pubblico, persone altrettanto esperte nel settore, hanno contestato alcune modalità nel procedere alle potature. Di conseguenza, l’amministrazione ha deciso di chiedere allo stesso specialista una dettagliata relazione dei lavori svolti e delle modalità adottate nella potatura dei rami".