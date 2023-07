Lavori di Restauro a Largo Beligatti, il Comune Investe 800mila Euro

Sono stati aggiudicati alla Ricostredil srl i lavori di restauro di largo Beligatti, la piazzetta che si trova lungo via Mozzi, attualmente utilizzata come piccolo parcheggio dai residenti. Per il progetto il Comune aveva a disposizione 800mila euro dal Ministero dell’Interno per interventi di rigenerazione urbana, ma la ditta si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 20,25% e, quindi, per l’importo contrattuale di 537.548 euro, di cui 520.338 per lavori e 17.210 per l’attuazione dei piani di sicurezza. La riqualificazione di largo Beligatti, fortemente voluta dall’assessore Silvano Iommi, è inserita nel più ampio piano di rigenerazione urbana 2021-2023 che riguarda diverse zone della città e per cui il Comune ha ottenuto un finanziamento nazionale complessivo di 20 milioni da destinare a investimenti per progetti volti "alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale". Nel dettaglio per la piazzetta è prevista una nuova pavimentazione e saranno riaperti alcuni archi sotto i palazzi che oggi non sono più visibili. Inoltre si andrà a riqualificare, con un’illuminazione architetturale, la scalinata che dalla piazzetta scende lungo viale Puccinotti.