Lavori di restyling all’ex Gioco del Pallone: "Dureranno tre mesi"

Partite nella giornata di ieri le operazioni di cantierizzazione dell’area ex Gioco del Pallone di Camerino: tale spazio sarà oggetto per tre mesi di lavori di riqualificazione. "Si tratta di un intervento che rientra nei fondi Pnc aree sisma 2009-2016 – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Falcioni –. Ci sarà la riqualificazione dell’area di pattinaggio, l’installazione di una nuova rete parapalloni e la realizzazione di opere di arredo urbano". Sull’intervento anche l’assessore allo Sport Silvia Piscini: "Siamo consapevoli del fatto che per tre mesi priveremo la nostra città di uno spazio importante per le attività all’aria aperta, ma con la certezza che tale zona diventerà più bella".