Lavori di riqualificazione e viabilità: il comitato ne parla in assemblea

Smontato il cantiere edile in via Baldassarri (nella foto), nell’antico rione di Castelnuovo a Recanati, che aveva causato la chiusura al traffico veicolare della via e l’installazione di tre lanterne semaforiche per regolare il traffico nel quartiere fra viale della Ginestra, via Risorgimento e via Spazzacamino.

Dall’inizio del mese, quindi, la viabilità della zona è ritornata a quella che era in vigore l’anno scorso. Per il comitato di quartiere, però, i problemi legati al traffico permangono e con essi i diversi interventi di riqualificazione di alcuni immobili pubblici presenti che sono sempre più urgenti da adottare.

Ecco il motivo della convocazione dell’assemblea, aperta non solo ai residenti, ma a tutta la cittadinanza, nella giornata di lunedì alle 21.15, nei locali del Circolo "Gigli", ex Dopolavoro.

All’ordine del giorno il tema dei tanti lavori di riqualificazione che interesseranno il quartiere nei prossimi mesi grazie ai finanziamenti ottenuti nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana: il restauro e la rifunzionalizzazione dell’ex asilo Carancini da adibire a centro polivalente culturale, la riqualificazione del campetto di calcio e del parcheggio per un impianto sportivo polivalente indoor e la ristrutturazione e riqualificazione dell’ex cortile delle Clarisse da adibire a spazio pubblico polivalente.

Si parlerà anche di viabilità, un tema caldo per l’intero quartiere.

Asterio Tubaldi