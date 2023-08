"Lavori di sistemazione a Matelica-Braccano completati"

Terminati i lavori di ripristino dell’asfalto sulla strada provinciale da Matelica alla frazione Braccano. Tra il 2022 e 2023 tutte le strade provinciali sono state ripristinate: Matelica-Esanatoglia, Matelica-Castel Santa Maria, Braccano-San Vicino, Matelica-Gagliole. Era rimasta solo quella dalla città a Braccano, ora completata. Un altro importante progetto è stato portato a termine in collaborazione tra la Provincia, le Ferrovie e il Comune per la sistemazione idrogeologica e fognaria del tratto della strada provinciale che va dal passaggio a livello di San Rocco all’edicola della Madonna delle Fonticelle. Ciò per evitare che le copiose precipitazioni possano causare allagamenti nel quartiere di San Rocco, superando la ferrovia. Il progetto è stato già trasmesso alla struttura commissariale per le alluvioni, per ottenere i 600mila euro necessari a completare i lavori. Sempre per evitare danni idrogeologici sono state prese iniziative progettuali tra la Provincia e la Quadrilatero per convogliare le acque piovane negli appositi canali ed evitare degli allagamenti nella zona di Sainale (sulla strada provinciale per Esanatoglia).