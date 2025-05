Lavori di sistemazione al cimitero: "Accesso consentito in sicurezza"

Lavori in corso al cimitero rurale di contrada Sant’Angelo, a Tolentino. Si tratta di un intervento di riparazione dei danni del sisma e di ripristino, finanziato con i fondi previsti per la ricostruzione.

La giunta ha approvato il progetto esecutivo, redatto dall’architetto Paolo Cruciani, per un costo complessivo di 367.333 euro. Responsabile unico del procedimento è Nadia Marozzi, ingegnere del settore lavori pubblici. L’intervento è iniziato lo scorso lunedì 5 maggio. "Durante l’intervento, almeno parzialmente e compatibilmente con le opere da eseguire – spiega il sindaco Mauro Sclavi (nella foto) – si manterrà la fruibilità del cimitero. Pertanto saranno eseguite le opere nelle zone individuate in modo tale da garantire comunque l’accesso e i vari servizi cimiteriali, in totale sicurezza. Esprimiamo soddisfazione per il lavoro degli uffici e rivolgiamo un ringraziamento per i finanziamenti che ci sono stati accordati dal commissario, dall’Usr e quindi dal governo". A seguito del sisma, si sono verificate lesioni diffuse alle strutture murarie, in particolar modo nei due locali adiacenti ai loculi; i muri di cinta vertono tutti in pessime condizioni e in parte sono crollati.

Sono state individuate quattro zone di intervento: il completamento di tutte le opere necessarie a rendere agibile e fruibile il colombaio; il muro di cinta lato est, ovest e nord, con il completamento di tutte le opere necessarie alla demolizione e ricostruzione.

