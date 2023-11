Lavori e migliorie: riapre Visso, chiude Fiastra

L’ufficio postale di via Roma, a Fiastra, da domani sarà interessato da interventi di ammodernamento. "La sede infatti è inserita nell’ambito di ’Polis – Casa dei Servizi Digital’ – spiega Poste Italiane - il progetto per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei Comuni con meno di 15mila abitanti. Durante il periodo dei lavori, garantiremo la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato all’ufficio postale di Pievebovigliana (a Valfronace, ndr)". Sono terminati invece i lavori di ristrutturazione dell’ufficio di a Visso; tra gli interventi realizzati, la tinteggiatura, un nuovo layout, la creazione delle postazioni relazionali per i futuri servizi della pubblica amministrazione. L’ufficio postale di Visso è quindi tornato operativo, con il normale orario.