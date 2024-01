Lavori e nuova viabilità alla Pace. Le proposte dei residenti al Comune

Rispetto alla questione della viabilità per gli anni a venire in via Pace e Pantaleoni a Macerata, Ulisse Gentilozzi, residente della zona, propone una soluzione alternativa a quanto il Comune ha stabilito e illustrato in assembela (nella foto), ossia far scorrere la via in discesa e dirottare il traffico in salita su borgo San Giuliano. I mezzi pesanti passeranno con un semaforo intelligente. Gentilozzi propone una soluzione alternativa: "Mi rendo conto che Comune e polizia locale hanno fatto un gran lavoro – specifica –, ma personalmente proporrei questo, vista la mole di traffico importante, con tanto di mezzi pesanti, che transita su via Pantaleoni. Invece di mandare il traffico pesante su per le fosse, non sarebbe meglio percorrere la stradina che va alla chiesa dei Cappuccini? Andrebbe costruita una strada di circa 150 metri che andrebbe a congiungere quella zona, su cui c’è un campo in pianura, per farla sbucare sulla strada che va poi verso Montanello. È un’idea peregrina? Almeno per i mezzi pesanti ad eccezione dei bus urbani, che comunque devono portare persone in centro storico. Il resto del traffico pesante, che il Comune ha monitorato, potrebbe percorrere questa via". Una strada di questo tipo era stata proposta dall’amministrazione Meschini, nel 2000: una via che dal vecchio sfasciacarrozze sul rettilineo di Madonna del Monte andava a ricongiungersi al parcheggio Garibaldi. La strada che Gentilozzi propone come alternativa necessiterebbe di asfaltare un campo, in pianura: "Dovrebbe essere una zona senza molti proprietari, con cui comunque si può parlare. È un’idea alla quale i residenti della zona, come Moretti, che da quelle parti ha un agriturismo, hanno sempre pensato. La popolazione della Pace è aumentata. Se il traffico viene modificato in questa maniera per tre anni sarà un bel problema".