Lavori edili in via Crescimbeni, ecco come cambia la circolazione

Regolamentazione temporanea della circolazione in via Crescimbeni per consentire l’esecuzione di lavori edili. A stabilirlo un’ordinanza della polizia locale valida per la giornata di oggi dalle 8.30 alle 12.30. Il provvedimento prevede il divieto di transito in via Crescimbeni (tratto compreso tra via XX Settembre e via Lauri) fino al civico 63 e il senso unico alternato a vista. Previsto anche (nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via XX Settembre) l’obbligo di svolta a destra verso via XX Settembre. In via via XX Settembre (tratto compreso tra via Ricci e via Crescimbeni) inversione del senso di marcia. In via Domenico Ricci / piazza Vittorio Veneto: direzione obbligatoria a sinistra, verso via P. Matte Ricci, per l’uscita dal centro storico.