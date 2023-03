Lavori ex scuola Gigli, l’Anac fa precisazioni sulle "porte girevoli"

Sembra proprio fatto di una serie interminabile di scalini e ostacoli l’iter per la costruzione ex novo dell’ex scuola Gigli in via Cesare Battisti a Recanati. L’ultimo, in ordine di arrivo e prontamente corretto dal dirigente dell’Ufficio tecnico, arriva dall’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) ed è stato inviato in Comune dall’Ufficio speciale ricostruzione (Usr) della Regione Marche all’inizio del mese. L’Ente richiama il Comune affinché nel contratto sia scritto, nero su bianco, il preciso rispetto di divieto di affidamento di incarichi in violazione del "pantouflage", le cosiddette "porte girevoli". Di fatto si vieta ai pubblici dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per le pubbliche amministrazioni, di essere poi assunti dagli stessi soggetti privati destinatari dei provvedimenti. Oltre a questa precisazione, l’Anac ha chiesto di correggere il capitolato speciale e lo schema di contratto laddove prevede la corresponsione alla società appaltatrice di un’anticipazione pari al 30% del valore stimato dell’appalto. Ciò non è più possibile perché il decreto legge, che prevedeva la norma, dall’inizio del nuovo anno non è più in vigore e da qui la necessità di modificare gli atti prima di avviare la complessa gara per individuare chi realizzerà la nuova scuola.