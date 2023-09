Lavori fai da te in parrocchia. I ragazzi si mettono in gioco

"Questi ragazzi hanno una volontà encomiabile, anche al netto degli impegni scolastici. Lavori di questo tipo creano un grande senso di appartenenza. Questo modus operandi io credo andrebbe esteso anche alla manutenzione di altri luoghi di socialità e ambienti comunitari". Sono parole di don Carlos Munoz Caceres, parroco della chiesa Santa Madre di Dio, che ha radunato alcuni ragazzi e ragazze che animano l’oratorio per aiutare i lavori di ristrutturazione della chiesa e dei suoi ambienti esterni. I giovani sono Samuele Montagnese, Eva Simonetti, Elisabetta Deboni, Riccardo Mozzoni e Rebecca Carducci. "Facciamo i lavori che servono e che ci è possibile svolgere. Verniciamo, imbianchiamo, portiamo i materiali – dice Samuele, uno dei cinque ragazzi chiamati in causa da don Carlos, mentre passa una pennellata di vernice su un corrimano –, siamo qui alcune ore il pomeriggio per una settimana circa, il tempo che serve a rendere l’ambiente funzionante, pulito e gradevole. Siamo tutti fra i sedici e i diciotto anni; ancora gli impegni scolastici non sono stringenti, siamo contenti di darci da fare per la comunità".

C’è odore di vernice, e piano piano le pareti attorno alla parrocchia, con il sole che calando rende la temperatura perfetta per lavori all’aria aperta, si tingono di bianco. Don Carlos elogia l’operatività dei giovani: "Il tipo di aiuto che i ragazzi danno non serve solamente a sistemare i locali e gli ambienti. Loro hanno accolto la sfida e messo a disposizione volontà e tempo. Questa maniera di lavorare andrebbe adottata anche per la sistemazione e la messa a posto di altri ambienti sociali, usati e frequentati da diverse persone, nei più vari contesti. Dare aiuto come i ragazzi e le ragazze stanno facendo qui, nei limiti del possibile, crea un senso di appartenenza preziosissimo al luogo e alla comunità. È bene darsi da fare: non ci si può aspettare che pensi a tutto il Comune". Alcuni ragazzi della parrocchia Santa Madre di Dio quest’estate sono partiti per Lisbona, dove si è svolta la giornata mondiale della gioventù. Elisabetta, una delle ragazze impegnate questi giorni nella sistemazione degli ambienti parrocchiali, racconta quel viaggio come "una bellissima esperienza, che ci ha fatto conoscere persone da ogni dove e culture con cui prima non avevamo mai interagito, oltre che diversi lati della fede. Mi ha lasciato una sensazione di pienezza impagabile, la porterò con me per sempre".