Lavori fantasma, la procura chiede la condanna per due imprenditori

Lavori fantasma, la procura formula le prime due richieste di condanna per il secondo filone dell’inchiesta "Ghost Jobs", dove non è contemplata la corruzione ma solo i reati di truffa, falso in atto pubblico e abuso di ufficio. Le richieste del pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo e dell’aggiunto Valentina D’Agostino hanno riguardato solo due imprenditori che fanno l’abbreviato. Si tratta di Tarcisio Molini, di Treia, per cui è stata chiesta una condanna a 2 anni e 8 mesi e Francesco Tittarelli, di Ancona, per cui è stata chiesta una condanna a 2 anni e 2 mesi. Il geometra infedele Simone Bonci patteggierà la pena a meno di un anno, in continuazione con gli episodi corruttivi per cui è stato già condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione. Altri due patteggiamenti riguardano Marco Duca, di Cupramontana e Carlo Palumbi, di Teramo. Per quattro imputati, anche loro finiti all’udienza preliminare davanti al giudice Carlo Masini, la procura ha chiesto assoluzione per alcuni e non luogo a procedere per altri. Potrebbero quindi uscire dal procedimento Giuseppe Francucci di Cingoli, Giovanna Procaccia di Teramo, Franco Scalzini di Tolentino e Tiziana Tittoni di Pergola. Per gli ultimi tre, l’ex assessore ai Lavori Pubblici Paolo Manarini, l’ingegnere Stefano Ronconi e il geometra comunale Gabriele Gatti, che non hanno fatto richieste di riti alternativi, la procura ha rinnovato la richiesta di rinvio a giudizio. L’udienza è stata aggiornata al 7 luglio per dare la parola alle difese. L’inchiesta dei lavori fantasma è quella relativa a diverse opere pubbliche della città, tra la pineta e i laghetti del Passetto, ma anche i cimiteri, mai eseguiti o solo in parte. Il tutto favorendo appalti a un cartello di imprese edili amiche giostrate a piacimento dal geometra Bonci che avrebbe guadagnato in utilità e denaro. Un filone scaturito dopo gli arresti per corruzione, quelli eseguiti a novembre 2019 dalla squadra mobile, quando le auto della polizia arrivarono sotto gli uffici comunali. All’ex assessore Manarini viene contestata l’accusa di un falso ideologico, in concorso con Bonci e Ronconi, per aver falsificato la data dell’affidamento di lavori relativi alla piantumazione del verde nell’area dei laghetti del Passetto (un appalto da 55mila euro). Stando alla procura avrebbe retrodatato un atto per ottenere fondi pubblici che erano in scadenza e che altrimenti sarebbero andati persi.

Marina Verdenelli