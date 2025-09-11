"Lavori fatti male in piazza Matteotti: il collaudo è a rischio"

"Dobbiamo segnalare alcune criticità nell’esecuzione dei lavori in piazza Matteotti: le pietre usate per la pavimentazione sono state posizionate in senso contrario e non sono stati predisposti dei cavidotti nel terreno. Questo potrebbe pregiudicare il collaudo dell’opera, ma c’è anche il rischio che la pavimentazione sarà in futuro demolita per interrare quei cavi". Lo segnala il gruppo di minoranza Idea Futura, guidato dalla consigliera comunale Alessandra Perticarà, in merito ai lavori in piazza Matteotti a Potenza Picena.

"Sono presenti dei difetti di uniformità sulla superficie della piazza, indotti dal materiale scelto per le lavorazioni e dai procedimenti di posa delle pietre – afferma Idea Futura –. Tali vizi potrebbero causare ai pedoni inciampi o cadute. Invece, la pavimentazione carrabile presenta dei cubetti disposti con lo schema ad archi contrastanti in senso contrario al verso di pendenza della strada, contravvenendo così alle regole di corretta esecuzione dei selciati, che prevedono di orientare gli ‘archi contrastanti’ verso monte, per assicurare la tenuta della pavimentazione durante il transito dei mezzi".

Secondo il gruppo di minoranza, questi problemi "potrebbero pregiudicare la collaudabilità dell’opera. Tutto ciò – rincara la dose Idea Futura – fa il paio con l’assenza di un progetto per le lavorazioni destinate alla predisposizione dei cavidotti necessari al futuro interramento delle reti aeree di pubblico servizio, attualmente presenti nelle facciate dei palazzi di piazza Matteotti. Come già segnalato, tale mancanza costringerà le future amministrazioni a demolire nuovamente le pavimentazione per restituire a piazza Matteotti un maggior decoro tramite l’interramento dei cavi, con un’inevitabile moltiplicazione dei costi a carico delle finanze pubbliche".