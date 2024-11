Lavori fermi al Fontescodella: "Fine nel 2026"

"I lavori di rigenerazione del parco di Fontescodella termineranno, come tutti quelli finanziati dai bandi Pnrr, entro la fine del 2026. Speriamo di portarne a termine diversi anche prima". In consiglio comunale Ninfa Contigiani ha interrogato l’amministrazione sulle tempistiche dei lavori al parco urbano, al momento fermi: "I cittadini ce le chiedono, visto che il parco è fruito da famiglie e bambini, oltre che dai proprietari di cani che lo usano come sgambatoio", ha segnalato la Contigiani. Marchiori ha illustrato i numerosi progetti di riqualificazione urbana, senza spiegare però perché i lavori al parco di Fontescodella siano fermi. Le altre interrogazioni in consiglio comunale, presentate da Giordano Ripa e da Sabrina De Padova, del gruppo misto, riguardavano rispettivamente il "recupero del centro agroalimentare che si trova tra Piediripa e Sforzacosta" e l’assegnazione di un contratto pubblico per corsi di autodifesa assegnato ad un professionista piemontese, "senza un confronto con i preventivi chiesti di colleghi locali". Alla prima interrogazione ha risposto il sindaco Parcaroli, assicurando che "non appena l’area sarà di proprietà del Comune, che al momento la ha in affitto, arriveranno i soldi per il necessario restauro del mercato, circa sette milioni di euro". All’interrogazione della De Padova ha invece risposto l’assessore Caldarelli, che ha spiegato che "il metodo adottato dal professionista in questione, o più precisamente alla sua Srl che è stata chiamata, fra l’altro votata all’unanimità dal consiglio, quindi anche dalla stessa De Padova, è brevettato. Il fatto che la società abbia svolto numerosi corsi di questo tipo nella nostra regione certifica l’efficacia di questo metodo; si tratta del metodo Mas, che insegna a chi lo pratica ad evitare per quanto possibile lo scontro, fornendo rudimenti di difesa personale".