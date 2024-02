Lavori finiti. Il primo marzo riapre casa Leopardi

Tornerà a riaprire le porte il primo marzo casa Leopardi chiusa dall’inizio di gennaio per importanti lavori di ristrutturazione e manutenzione della nobile dimora. L’intervento riguarda principalmente la biblioteca e le stanze attigue e si metterà mano sia alla struttura, con la chiusura di piccole crepe, cretesi nel frattempo, sia alla pittura delle pareti con la ripresa degli stucchi. "Non vediamo l’ora di mostrarvi i nostri luoghi sotto una nuova veste e luce, commenta la contessa Olimpia Leopardi che sovrintende ai lavori. È affascinante osservare questi spazi, a noi così familiari, sotto una "luce diversa". Siamo anche noi al lavoro insieme a un’equipe di professionisti per ristrutturare in ogni minimo dettaglio tutte le sale fruibili all’interno dei nostri percorsi di visita". La padrona di casa ci tiene anche a sottolineare come l’intervento sia interamente finanziato dalla famiglia stessa grazie ai proventi degli ingressi dei numerosi turisti e scolaresche che scelgono di visitare le stanze dove è vissuto o ha studiato il Poeta.