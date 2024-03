Lavori finiti nell’ufficio postale: "Più servizi per i cittadini" I lavori di ristrutturazione dell'ufficio postale di Gualdo sono completati per accogliere i servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto 'Polis - Casa dei Servizi Digitali' di Poste Italiane, per migliorare l'accoglienza e la qualità dei servizi per i cittadini.