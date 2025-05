Lavori in centro. Cambia la viabilità

Cambia la viabilità da domani a San Severino, per riparare i danni alle condotte fognarie che in passato hanno causato allagamenti.

Le limitazioni alla circolazione e alla sosta saranno in viale Eustachio, via Eustachio, via Matteotti e viale Bigioli. L’intervento, sarà curato dell’Assem. "Nel periodo dei lavori è previsto anche lo spostamento provvisorio del mercato settimanale nel piazzale del Commercio, nel rrione Settempeda – spiega l’assessore Jacopo Orlandani –, grazie alla piena collaborazione degli ambulanti che ringrazio vivamente. Stiamo facendo fronte a un servizio necessario che, al di là dei comprensibili disagi, speriamo non crei problemi e confidiamo che tutto si concluda in fretta". A lavorare al piano di viabilità alternativa, la polizia locale col comandante Adriano Bizzarri. Viale Bigioli e viale Eustachio saranno solo in parte percorribili dai veicoli. Via Eustachio sarà del tutto chiusa alla circolazione. In parte di viale San Sebastiano previsto il doppio senso, in via Ranaldi ci sarà il senso unico. Su tutte le vie interessate dai lavori varrà il limite di velocità di 30 chilometri orari. Per gli autobus da Castelraimondo, ingresso da via Ponte Sant’Antonio, proseguire su via Antolisei, via D’Alessandro, via Collio e poi viale Bigioli, via del Vallato e uscita città. Con provenienza da Macerata o Cingoli, ingresso da San Severino centro, via Gorgonero, svoltare in viale Bigioli verso via del Vallato. Sul sito del Comune l’ordinanza dettagliata. I lavori dovrebbero concludersi entro il 16 maggio, salvo eventuali proroghe per motivi di maltempo o esigenze tecniche.