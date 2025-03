Lavori in centro e caos parcheggi. Garibaldi e Sferisterio per sei mesi. Ai residenti anche corso Matteotti

La giunta comunale fa fronte al problema della carenza dei parcheggi per i residenti del centro storico mettendo a disposizione il parcheggi Garibaldi e Paladini (Sferisterio) e gli stalli di corso Matteotti. La decisione arriva dopo giorni di confronto e un’assemblea di quartiere tra gli amministratori e i residenti. Le misure, al momento, sono state adottate in via sperimentale e per un periodo iniziale di sei mesi eventualmente rinnovabili. Riguardano come detto le strutture Garibaldi e Sferisterio e corso Matteotti e sono già effettive.

I parcheggi Garibaldi e Paladini, gestiti da Apm, saranno estesi ai residenti, anche nella fascia oraria a pagamento e fino a concorrenza di posti disponibili allo stazionamento, delle esigenze di sosta da parte dei residenti in possesso dei permessi sia per zona A che A+Park, che attualmente consente la sosta nella zona A, appunto del centro storico, nonché negli stalli di sosta blu tariffati a raso posti intorno alle mura civiche. In corso Matteotti, previo rilascio del permesso con disciplina oraria 0-24, non più per 20 minuti, da richiedere ad Apm, potranno sostare i residenti del centro storico delle vie Ulissi, vicolo Ferrari, galleria del commercio, piazza Battisti, vicolo Ferrari, vicolo Lazzarini e corso Matteotti.

"In queste settimane abbiamo riscontrato problematiche che ci sono state segnalate dagli stessi residenti del centro storico relative alla difficoltà di reperire stalli di parcheggio liberi a causa della presenza dei cantieri in città – ha detto il sindaco, Sandro Parcaroli –. A seguito di un’opportuna valutazione effettuata in sinergia con la Polizia locale e Apm, l’amministrazione comunale ha ritenuto praticabili una serie di misure che permetteranno di ricavare nuovi posti auto. Comprendiamo i disagi e le problematiche che riguardano i lavori in città ma ci tengo a sottolineare che gli interventi che stiamo effettuando, molti grazie anche ai fondi Pnrr e molti altri relativi alla ricostruzione post sisma, permetteranno di avere una città riqualificata e rigenerata". Nel corso dell’incontro con gli amministratori i residenti avevano avanzato la proposta di poter utilizzare le piazze del centro nelle ore notturne, ma il Comune non l’ha accolta.

Oltre alle nuove misure che interesseranno le strutture Garibaldi e Paladini e corso Matteotti, l’amministrazione ha già promosso, con precedenti iniziative, la residenzialità e il commercio e, in generale, la migliore gestione della circolazione e sosta per tutti i cittadini: sosta gratuita per mezz’ora nelle aree centrali della città, la sosta riservata ai residenti di piazza Mazzini e piazza della Libertà nelle ore serali, il parcheggio esclusivo per i residenti in piazza Strambi e i nuovi stalli esclusivi per i residenti di rampa Zara e viale Trieste.