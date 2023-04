"Lavori in centro e viabilità, la segnaletica sarà apposta in anticipo"

"Abbiamo già disposto che la segnaletica relativa alla chiusura o alla modifica della viabilità venga apposta con debito anticipo, in modo da informare preventivamente i cittadini e i commercianti della zona interessata dal provvedimento". L’amministrazione di Tolentino interviene in seguito all’appello dei negozianti di via Pacifico Massi, che hanno chiesto al Comune di preparare una pianificazione dei lavori in centro storico, un calendario con una mappatura, così che commercianti e residenti possano sapere per tempo come organizzarsi quando vengono chiuse le strade. Martedì ad esempio, per consentire il montaggio di un’autogrù in via Massi, erano stati vietati sosta, fermata e transito. "Però non c’era nessuna segnaletica", avevano spiegato gli esercenti, proponendo inoltre per il futuro o una mail all’associazione Tolentino Commercio Centro Storico o un avviso portato dalla Polizia locale. "La ricostruzione è doverosa al fine di poter far tornare alla normalità la vita dei quei nuclei familiari che sono ancora fuori casa, anche in considerazione del fatto che poco possiamo influire sulla programmazione della ricostruzione privata – continua l’amministrazione –, che ovviamente viene dettata dalle esigenze dei proprietari degli edifici e dalle imprese incaricate dai lavori. Siamo dispiaciuti per quanto accaduto e cercheremo di rendere ancora più proficua la comunicazione già comunque in atto. Come sempre fatto, la notizia delle disposizioni in materia di viabilità viene sempre pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sia nella sezione ordinanze che delle news e il relativo comunicato stampa viene sempre inviato a tutti gli organi di informazione. Nel caso specifico della chiusura di via Massi a causa della presenza di una gru, il testo dell’ordinanza è stato pubblicato sul sito il 31 marzo, visibile e consultabile sulla home page. E’ utile poi precisare – conclude – che la scelta di chiudere la via Pacifico Massi è stata anche dettata dal fatto che di martedì, giorno del mercato settimanale, la stessa strada è comunque chiusa al traffico, con l’intenzione di creare meno disagi possibili".

Lucia Gentili