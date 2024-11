Lavori in centro, ma l’Arma resta

Camerino non perderà la Compagnia carabinieri, come temuto a causa dei lavori di demolizione dell’ex albergo Roma. In un primo momento, si era ipotizzato di dover spostare i militari, che dal 2021 sono in centro, per consentire la demolizione in sicurezza. Il sindaco di Pieve Torina Gentilucci aveva proposto di accogliere la Compagnia nel suo paese, lasciando a Camerino un piccolo presidio. Il caso è finito però all’attenzione pubblica grazie a un articolo del giornale locale "Orizzoni della Marca", che stigmatizzava l’inerzia dell’amministrazione comunale sulla vicenda. La questione ha raggiunto così anche i vertici dell’Arma che, dopo un sopralluogo con gli ispettori ministeriali, hanno deciso che per due mesi, appena inizierà la demolizione, la Compagnia sarà trasferita nella caserma dei carabinieri forestali, per poi tornare in centro appena terminata questa fase dei lavori.