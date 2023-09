Lavori in centro, stop alla corrente

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, effettuerà oggi un intervento di ammodernamento della cabina elettrica in prossimità del centro storico. I tecnici dell’azienda elettrica procederanno alla sostituzione della componentistica elettromeccanica e all’installazione di nuove apparecchiature motorizzate, utili a completare l’automatizzazione della porzione di rete elettrica interessata dall’intervento. "In tal modo – spiega l’azienda – sarà possibile garantire una migliore qualità e continuità del servizio elettrico. I lavori sono inoltre necessari per prevenire guasti sulla rete elettrica". Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato dalle 8.45 alle 14.30. Le vie interessate sono via Armaroli, via Berardi, vicolo Antonio Ulissi, vicolo del Casarino, piazza Battisti, vicolo Lazzarini, corso Matteotti, vicolo Ottavio Ferri.