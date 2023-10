Lavori in corso a Tolentino: scattano altri obblighi e divieti

Continuano i cambi di viabilità per i lavori in corso, a Tolentino. Da domani a sabato per rimozione macerie è istituito il divieto di transito in via Montecavallo dal civico 1 al 127, fino all’intersezione con via Gramsci. Da martedì a venerdì 13 ottobre, per la demolizione di un fabbricato, divieto di transito in via Valporro dall’intersezione con piazza Vasari fino a via Nazario Sauro e via Enrico Mestica. Idem in traversa Valporro, esclusi i residenti che potranno accedere da via Zampeschi. Divieto di sosta con rimozione forzata, martedì dalle 7.30 alle 15, in uno stallo di carico e scarico e tre stalli di sosta a pagamento in viale XXX Giugno per lavori di trasloco. Invece per consentire la posa aerea eo scavo della fibra ottica, martedì e mercoledì, dalle 7.30 alle 16.30, divieto di sosta e riduzione della carreggiata in via Pacifico Massi dal civico 13 al civico 1. Stessa cosa, per il medesimo motivo, ma domani dalle 7.30 alle 1.30 in via Annibale Parisani. Le varie ditte esecutrici dei lavori provvederanno all’installazione della relativa segnaletica stradale.