"Lavori in corso, adottiamo la città" Partito il campo di volontariato

All’area verde del Ponte del Diavolo, a Tolentino, si aprono le porte del campo di volontariato organizzato all’interno del progetto "Lavori in Corso - adottiamo la città", attivo da ormai tre anni sul territorio. Oltre a Legambiente, capofila, localmente rappresentata dal Circolo Il Pettirosso, collaborano all’iniziativa Anpas Lazio e Marche, il dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale La Sapienza di Roma, EuroUsc, Disamis, cinque istituti comprensivi tra cui l’I.C. Lucatelli di Tolentino e i Comuni di Tolentino, Palermo, Pisa, Roma e Sant’Arpino (Caserta). Il campo di volontariato "Rigenerazione urbana" sarà l’occasione per concretizzare il lavoro svolto con gli studenti della Lucatelli nel corso di tre anni. Tramite uscite sul territorio, laboratori, mappe di comunità, confronti in classe e in aula magna, le ragazze e i ragazzi hanno maturato i loro obiettivi per migliorare la città da un punto di vista sociale e ambientale, in particolar modo in un’area perimetrata definita "dal Ponte alla Libertà", un progetto poi condiviso anche con il sindaco Mauro Sclavi e con gli uffici tecnici del Comune. In questi sette giorni di attività, all’area verde del Ponte, i giovani partecipanti tra i 13 e i 15 anni saranno protagonisti di laboratori ambientali, realizzeranno un nuovo murales e si cimenteranno in interventi temporanei di sensibilizzazione per le strade della città.