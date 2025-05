Lavori in corso ai giardini Diaz: "Rallentamenti per il maltempo, la riapertura sarà entro giugno"

Procedono gli interventi di riqualificazione e miglioramento delle aree verdi cittadine, a partire dai giardini Diaz che entro giugno vedranno volgere al termine i lavori in corso, con uno slittamento rispetto alla scadenza di maggio annunciata nei mesi scorsi. A spiegarne lo sviluppo è l’assessore alla Sicurezza e al Decoro, Paolo Renna, che afferma: "Nello spazio dei giardini Diaz, al momento sono state rifatte diverse parti di fognature. Oggi (ieri, ndr) sono stato a fare dei sopralluoghi e abbiamo convenuto che i lavori stanno andando davvero bene. Rispetto al primo progetto siamo riusciti anche ad aumentare la parte di verde, con delle piccole modifiche. I giorni di pioggia, purtroppo, ci aiutano poco perché creano qualche problema per gli interventi sulla parte di terreno, ma nel complesso il lavoro procede bene e non si è mai fermato".

Terminati anche i lavori di potenziamento dell’illuminazione che, come spiegato dall’assessore, "prevedono un anello esterno dei giardini completamente illuminato. Sono state poi sostituite le piante che erano state precedentemente tolte. Le tempistiche restano quelle di prima – dice Renna –. Entro giugno i lavori saranno finiti; non so dire ancora se per l’inizio, la metà o la fine del mese perché dipenderà molto dalle condizioni atmosferiche e dalla stabilizzazione della pavimentazione".

Ad andare avanti sono anche gli interventi per il percorso ciclopedonale di Fontescodella, ai quali seguiranno quelli dedicati al parco. Continua Renna: "I lavori del percorso ciclopedonale fanno parte di un finanziamento del "Pinqua". Per poter partire con gli interventi eco green sulla parte dei giardini di Fontescodella dobbiamo aspettare che questi in corso vengano conclusi. Così abbiamo deciso che, appena terminati i giardini Diaz, inizieremo con la riqualificazione dei giardini alle Vergini. Nel frattempo gli interventi del "Pinqua" saranno terminati e potremo passare alla parte verde di Fontescodella. In autunno sarà il momento dei lavori al Sasso d’Italia".