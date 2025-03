Lavori in corso ai giardini. Restyling finito a maggio: "Gli alberi? Erano malati"

"L’intervento ai giardini Diaz ridisegnerà tutte le quattro aree del parco. Tra i vari interventi aumenteremo l’alberatura, toglieremo le siepi e aumenteremo l’illuminazione. I lavori termineranno tra l’inizio e la fine di maggio". L’assessore ai parchi urbani Paolo Renna racconta i lavori in corso ai giardini Diaz, spiegando che "è un intervento Rigenerata Macerata Go Green, per riqualificare le nostre aree verdi. Interveniamo sulla zona relax; su quella ludica, dove metteremo giochi inclusivi; riqualificheremo anche l’area calisthenics, rimettendo a nuovo lo stemma della città, e quella del laghetto".

Renna evidenzia che "sul perimetro dei giardini ci saranno molti più alberi, e senza siepi il giardino sarà molto più visibile. L’illuminazione era carente e stiamo provvedendo, e rifaremo le croci a terra sui vialetti". L’assessore allarga poi il discorso all’intero progetto di rigenerazione dei parchi, che prevede la sistemazione, dopo dei giardini Diaz, "dei giardini Geppino Micheletti, al quartiere Vergini. Seguiranno poi Fontescodella e Sasso d’Italia. Tutti i parchi urbani saranno sistemati".

In una nota Renna spiega, riferendosi alle proteste per il taglio degli alberi che "dalle foto si evince chiaramente che le piante erano in un avanzato stato di ammaloramento e che prima o poi sarebbero cadute. Per fortuna questa amministrazione ha deciso di intervenire tempestivamente a tutela dell’incolumità pubblica su una situazione ereditata dalle amministrazioni precedenti. Ricordo, inoltre, che a seguito dell’abbattimento delle piante ammalorate, grazie ai fondi Pnrr del progetto ‘Rigenerata Macerata Go Green’, procederemo con la ripiantumazione lungo i viali dei Giardini Diaz e saranno effettuate anche ulteriori piantumazioni all’interno delle aree verdi". "Rassicuriamo quindi la cittadina che ha segnalato la questione: per fortuna, in questo caso, grazie al lavoro dell’amministrazione e degli uffici comunali, seguirà una ricostruzione non di comodo per gli uomini, ma rispettosa delle esigenze di tutti, degli uomini e dell’ambiente" ha concluso l’assessore Renna.