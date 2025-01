Lavori in corso, cambia la viabilità

"Eppur si muove" si potrebbe dire vedendo il cantiere che avanza della nuova scuola Gigli di Recanati, chiusa nel 2009 in seguito al terremoto dell’Aquila e demolita nei primi mesi del 2019.

A inizio dello scorso anno sono partiti finalmente i lavori, affidati all’impresa Coccia Vincenzo di Mosciano Sant’Angelo (Teramo) per la cifra totale netta di quattro milioni 927mila euro. I soldi non sono certo un problema per i lavori, visto che a disposizione c’è la bella somma di sette milioni e 195.922 euro, di cui quasi sei milioni arrivano dalla Regione Marche (con i fondi sisma), per la ricostruzione della scuola e la sistemazione esterna dell’area, e il resto concesso come conto termico per garantire il massimo efficientemente energetico.

In questi giorni la comandante della polizia municipale Gabriella Luconi, proprio in considerazione dell’avanzamento dei lavori ha firmato un’ordinanza con cui sarà sospesa, secondo necessità, la circolazione veicolare in viale Battisti, nel tratto compreso fra via Emanuela Loi e via Castelfidardo, e in via Del Donatore, tratto terminale verso il cantiere dove sarà anche vietata la sosta.

L’eventuale divieto di transito sarà, comunque, reso noto di volta in volta con l’apposizione di apposita segnaletica almeno 48 ore prima. Un’altra modifica della viabilità cittadina si registra nella strada che da via Passero Solitario porta all’ingresso di Villa Colloredo Mels. Infatti qui in via Corridoni, sotto alla fermata degli autobus di Porta Cerasa, da ieri sono al lavoro gli operai per il ripristino di un tratto di marciapiede, parte della Passeggiata leopardiana, a ridosso del centro storico, quotidianamente frequentata da tantissimi recanatesi e studenti. Il percorso si presenta al momento alquanto dissestato e pericoloso in quanto incassato rispetto al livello della pavimentazione stradale.

Di seguito, nei prossimi giorni, sarà ripristinato anche il tratto del marciapiede insieme con il muretto, che delimita la strada presso Villa Gloria e successivamente anche il successivo tratto di staccionata in ferro da tempo divelto.

Per poter garantire l’esecuzione dei lavori in condizioni di tutta sicurezza, per un periodo di almeno 15 giorni sarà attivo un senso unico alternato regolato da semaforo in via Passero Solitario e in via Corridoni, solo nelle ore di apertura del cantiere.

Per i veicoli che escono dal piazzale di via Porta Cerasa, durante l’istituzione del senso unico alternato, è stato istituito l‘obbligo di svolta a sinistra.

Antonio Tubaldi