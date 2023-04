Lavori in corso, cambia la viabilità

Oggi, dalle 15 alle 18, modifica temporanea della viabilità in piazzale Europa, a Tolentino, nel tratto antistante il Bar Cappelletti con l’istituzione del senso unico in viale Matteotti e direzione di marcia centro-periferia. Questo per consentire lo scarico di arredo bar nel locale. I veicoli provenienti da via Arnaldo Lucentini dovranno essere deviati verso via Labastide Murat e così tutto il transito proveniente da vie secondarie che escono in viale Matteotti. Domani dalle 9.30 e per una durata di 4 ore la Rete Ferroviaria Italiana ha chiesto al Comune un’interruzione temporanea della circolazione sul sottovia di collegamento tra viale Vittorio Veneto e via Labastide Murat per permettere i lavori di controllo sulle campate del ponte della ferrovia. Il traffico si trasformerà a seconda del tratto interessato dai lavori, a senso unico alternato. Il transito pedonale dovrà essere garantito in sicurezza.