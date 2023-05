Lavori in corso, cambia la viabilità

Modifiche temporanee della viabilità, a Tolentino. Mercoledì, dalle 8 alle 18, per il montaggio di una gru, in via Flaminia c’è il senso unico fino al civico 21, con direzione via Foro Boario via Nazionale. Il doppio senso verrà mantenuto dalla rotatoria di via Nazionale fino al civico 21 per permettere l’ingresso nelle attività commerciali. Dal 15 maggio al 14 giugno, per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, in via Ciappi scatta il divieto di sosta dall’intersezione con via Giacconi a via Pallotta. Divieto di transito dall’intersezione con via Giacconi fino all’ingresso della casa di riposo; doppio senso dall’intersezione con via Pallotta fino all’inizio cantiere.