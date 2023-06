Lavori in corso, cambia la viabilità

Sono molti i disagi – e di questo l’Amministrazione comunale si scusa – per i cittadini di Montefano che si vedono sconvolta la viabilità cittadina a causa dei lavori in corso. Infatti da ieri in corso Carradori, nel tratto compreso tra piazza Adua e l’intersezione di via Marconi con via San Marcello, è stata istituita un’area di cantiere con regolamentazione della circolazione stradale attraverso l’interdizione alla circolazione di tutti i veicoli, eccetto autorizzati, mezzi d’opera e forze dell’ordine. E’, comunque, garantito il passaggio ai pedoni. Inoltre, sempre da ieri, piazza Adua è stata chiusa al transito veicolare fino al termine dei lavori.