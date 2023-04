Lavori in corso, cambia la viabilità

Attenzione al cambio di viabilità nel tratto di via della Vittoria compreso tra via San Donato e piazza Bracaccini a Montefano necessario per l’avvio della terza fase di rifacimento del selciato di alcuni tratti del centro storico. Da ieri e fino al termine della fase esecutiva la circolazione stradale veicolare in questo tratto sarà regolamentata con senso unico alternato. È stata, altresì, disposta la chiusura al traffico veicolare di corso Carradori consentendo il passaggio ai pedoni e il divieto di sosta lungo via della Vittoria, in direzione piazza Bracaccini, lato destro. Confermato il mantenimento di divieto di sosta e fermata in piazza Adua e il ripristino del transito veicolare nel tratto di corso Carradori compreso tra piazza Adua e Via Marconi, con apposizione del limite di velocità di 10 kmh ed apposizione del segnale di fondo stradale dissestato. Inoltre, permane il divieto di sosta parziale ai veicoli in piazza Bracaccini, funzionale all’accesso ed alla manovra dei mezzi d’opera, con l’istituzione di passaggi pedonali nel tratto interessato dall’area di cantiere per consentire l’accesso ad abitazioni, nonché attività commerciali e non presenti. Ulteriori restrizioni alla viabilità potranno essere adottate in qualsiasi momento su indicazione del dirigente di pubblica sicurezza per motivi di sicurezza, o in relazione alla possibile insorgenza di problematiche di viabilità.