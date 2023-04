Lavori in corso, cambia la viabilità

Lavori in corso a Tolentino. Con i conseguenti cambi di viabilità. Per consentire l’abbattimento di un condominio in via Fratelli Rosselli è necessaria la chiusura al traffico di via Aristide Gentiloni Silverj nel tratto tra il civico 20 e l’intersezione con via Fratelli Rosselli. Quindi dalle 8.30 di martedì (dopodomani) alle 24 di venerdì è vietata la circolazione veicolare e pedonale in questo tratto ed è disposto il senso unico in via Fratelli Rosselli davanti al condominio del civico 2, nella direzione via Aristide Gentiloni Silverj-via Benedetto Croce. Invece da mercoledì al 29 ottobre, per consentire i lavori di ripristino della strada in via Portanova, viene istituito un senso unico di marcia, dall’intersezione con via Cegna a quella con via Tonezza. Infine giovedì, dalle 7 alle 13 in via Laura Zampeschi, dovendo un’impresa edile eseguire lavori di sistemazione della facciata di un immobile, è necessaria l’istituzione del divieto di transito veicolare dall’intersezione con via Parisani (dal civico 49 al civico 28).