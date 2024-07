Lavori in corso e disagi: "È per il bene della città"

"Lavori in corso e qualche disagio sono il prezzo da pagare affinché la città ne guadagni". Dopo giorni di silenzio l’amministrazione risponde così alle critiche arrivate da molti cittadini e commercianti alle prese con strade interdette e viabilità modificata da un giorno all’altro per far fronte ai tanti cantieri aperti in città. Cantieri che, secondo la giunta Parcaroli, una volta conclusi renderanno la città più funzionale e che servono per recuperare gli anni di "immobilismo" della passate amministrazioni.

"Ai sacrifici e ai disagi che i cittadini sono chiamati ad affrontare oggi, e che stiamo in tutti i modi cercando di limitare – spiegano dalla giunta –, seguirà il beneficio di migliorare sensibilmente le infrastrutture viarie che consentiranno una mobilità più fluida e sicura e porteranno la città ad avere un nuovo volto oltre che una migliore qualità della vita. Stiamo finalmente rispondendo con i fatti all’immobilismo che ha caratterizzato le precedenti amministrazioni. In soli tre anni e mezzo, infatti, la giunta Parcaroli è riuscita a ottenere molti più risultati delle amministrazioni degli ultimi venti anni".

Ai cantieri pubblici, spiega l’amministrazione, si uniscono anche quelli di edilizia privata, come quello in Maffeo Pantaleoni che inevitabilmente gravano sull’intera città. "I lavori più impattanti sulla viabilità sono comunque quelli di via Velini, nel tratto Montanello-Villa Potenza, e della galleria delle Fonti – spiega ancora l’amministrazione –. In questo caso le chiusure al traffico si sono rese necessarie per procedere con le opere di palificazione in sede, incompatibili con il transito dei mezzi. Una necessità che si è valutato di concentrare nei mesi estivi proprio per attenuare i disagi alla circolazione che sarebbero stati di certo molto più consistenti nel periodo scolastico. Fondamentale è precisare che per quanto riguarda i lavori di via dei Velini si trattava dell’"ultima chiamata", nel senso che erano compresi e previsti nel Piano delle opere pubbliche 2017 – 2019 e quindi, se fossero stati effettuati nella passata legislatura, ovvero a tempo debito, oggi non staremmo vivendo questa situazione. Il 2024, inoltre, rappresenta l’ultimo anno utile per effettuarli altrimenti i finanziamenti andrebbero persi. Per quanto riguarda il cantiere di via Mameli questo ha determinato la chiusura della strada per soli tre giorni e ora la viabilità è stata ripristinata, mentre invece quello relativo al sottopasso di via Roma, in questa fase di lavorazione, ha già generato un consistente beneficio in quanto lo smantellamento momentaneo della linea ferroviaria ha fatto venir meno le lunghe file al passaggio a livello. Per il resto delle altre opere in atto, tante non hanno interferenze con la viabilità e non creano disagi ai cittadini, come ad esempio quelle che riguardano il Centro fiere, le nuove scuole nei quartieri Vergini e Corneto, gli impianti sportivi a Fontescodella e la piscina".