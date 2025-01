Lavori in corso, sopralluogo in piazza Douhet

Proseguono i lavori nell’area della ex scuola elementare di piazza Douhet a Porto Potenza, realizzati dalla ditta Edilsina. A darne notizia è stata il sindaco Noemi Tartabini, che nei giorni scorsi ha condiviso sui social network un breve comunicato, con le novità su un intervento che nei mesi scorsi era stato contestato da un comitato cittadino. "Insieme all’assessore Michele Galluzzo, al consigliere di maggioranza Giulio Casciotti e al responsabile dell’ufficio tecnico comunale, l’architetto Francesco Maria Narcisi, ho effettuato un sopralluogo all’interno del cantiere che prevede la riqualificazione dei locali della ex palestrina in piazza Douhet – ha detto il sindaco Tartabini –. L’edificio diverrà struttura polifunzionale al servizio della comunità e sarà poi realizzato un ampio parcheggio. Spazio, quest’ultimo, che potrà essere utilizzato anche per eventi e manifestazioni".