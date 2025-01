Lavori in piazza Bracaccini, cambia la viabilità

Avranno inizio lunedì prossimo i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana di piazza Bracaccini a Montefano. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza e garantirne la celerità, la circolazione stradale subirà alcune modifiche temporanee. In particolare piazza Bracaccini sarà chiusa al traffico veicolare, ma sarà garantito l’accesso pedonale alle residenze, alle attività commerciali e ai luoghi di culto.

Nella giornata del martedì sarà garantito il regolare svolgimento del mercato settimanale consentendo il doppio senso di circolazione in via della Vittoria dall’intersezione con cia Zara in direzione strada statale 361. Per consentire un ingresso carrabile al centro storico si invertirà il senso di marcia di via Marconi in ingresso e di via San Marcello in uscita.

"La viabilità potrà subire eventuali ulteriori modifiche in corso d’opera" fa sapere il sindaco Angela Barbieri che assicura che sarà data opportuna e tempestiva informativa ai cittadini di ogni cambiamento. "Siamo consapevoli che questi lavori potrebbero causare alcuni disagi, ma il nostro obiettivo è rendere il centro storico ancora più bello, sicuro e accogliente per tutti. Ringraziamo sinceramente la cittadinanza per la pazienza e la collaborazione durante questo periodo di trasformazione".