Lavori in piazza Garibaldi. Nuova viabilità per due giorni

La Polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare, domani e dopodomani, la circolazione in piazza Garibaldi. Per permettere di montare una gru, dalle 7 di domani alle 12 di dopodomani ci sarà un divieto di sosta su tutta l’area al monumento di Garibaldi e dalle 15 alle 12 di dopodomani, invece, un divieto di transito, con sbarramento, verso via dei Giardini Diaz con direzione obbligatoria verso viale Puccinotti per i veicoli provenienti da corso Cavour e direzione obbligatoria a sinistra verso viale Puccinotti per i veicoli provenienti da viale Leopardi. Nell’ordinanza viene anche disposto che l’Apm provvederà a rimodulare il servizio pubblico di trasporto urbano, trasferendo temporaneamente il capolinea dai Giardini Diaz a via Trento mentre per quello scolastico il capolinea dai Giardini Diaz verrà trasferito in corso Cavour.